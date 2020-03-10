الأردن تمنع مطربي مهرجانات مصر من الغناء على أراضيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منعت نقابة الفنانين الأردنيين برئاسة نقيبها حسين الخطيب، جميع مطربي المهرجانات في مصر من الغناء على أراضيها، كون أغانيهم تتعارض مع أخلاق المجتمع ولا تتناسب مع المعايير الموسيقية المعروفة.

وأصدرت النقابة بيانًا لها جاء في إطار تضامنها مع الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية والذي منعهم من الغناء حتى تقنين الأوضاع ومعرفة من يتناسب منهم مع طبيعة المجتمع وملائمة الموسيقى من غيره.

وجاء في بيان نقابة الفنانين الأردنيين الذي خاطب وزير الداخلية الأردني: "السيد سلامة حماد الأكرم، نأمل من معاليكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بعدم السماح للمذكورين أدناه من الجنسية المصرية بإقامة أي حفل موسيقي داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف البيان: "نظرًا لما تضمنه أغانيهم بما تتعارض مع القيم والأخلاق ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعاير الموسيقية المعروفة".

وذكر البيان أسماء كلًا من: "حمو بيكا وبصلة والديزل والكعب العالي ومجدي شطة والصواريخ والعصابة وابوليلة وحنجرة والعفاريت وعمرو حاحا واندرو الحاوي وكزبرة ووزة وعلاء فيفيتي وحسن شاكوش والزعيم ومطرية وسواحه وعمر كمال".

وكان قد اتخذ هاني شاكر إجراءّا مشروطًا على مطربي المهرجانات وقام بتقنين أوضاعهم باستكمال إنشاء شعبة للأداء الفني وليس شعبة مهرجانات على أن يكون عملهم من خلال هذه الشعبة بالحصول على تصريح سنوي، شريطة الالتزام بالمعايير الرقابية وأن الترخيص السنوي بالغناء، سيتم وفق لجنة الاستماع المشكلة في النقابة.

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وأصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا تفصيليًا حول إنهاء هذه الأزمة جاء فيه: "تشكر نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر الشعب المصري كله وكافة الجهات وعدد من القنوات والمنصات الإعلامية التي تؤمن بدور الفن في تزكية الوجدان وعلى وعيهم الكامل بالمرحلة الفارقة التي تمر بالفن المصري".

ونوّه البيان: "ولما كانت النقابة تمارس دورًا تنويريًا من جهة، ومسايرًا لكل جديد من جهة أخرى ويرتقي بالموسيقى والغناء مع ما يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتي تعبر عن هوية شعبنا".

وأردف بيان "الموسيقيين": "قررت نقابة المهن الموسيقية واستكمالًا لما بدأته في إنشاء (شعبة للأداء الفني) وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضائها على (ترخيص سنوي) بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة".

وتابع البيان: "مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء علي الإقرار الموقع منه بذلك وأيضًا طبقا للقانون".

وواصل هاني شاكر في بيانه: "وتؤكد نقابة المهن الموسيقية على أن هناك تنسيق كامل مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط".

واختتم بالقول: "وتناشد النقابة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أي (مصنف) غير مصرح له (رقابيًا ونقابيًا) على أي من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتي أصبحت مجالًا خصبًا لصنوف من الأغاني والكليبات التي لم تحصل على أي تصريح أو ترخيص رقابي أو نقابي مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام".

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