شكرا لقرائتكم خبر عن البروفيسور يوجه رسالة لعشاق مسلسل La Casa De Papel قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الممثل العالمي ألفارو مورتي، صاحبة شخصية البروفيسور الشهيرة في المسلسل الإسباني La Casa De Papel، رسالة لعشاق المسلسل من جميع أنحاء العالم، قبل أيام من عرض الموسم الرابع الجديد عبرشبكة قنوات نتفليكس المقرر له يوم 4 إبريل المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الإسباني الشهير، عبرموقع انستجرام، صورة للبروفيسور من الموسم الجديد، وكتبت "هذه أكثر بكثيرمن مجرد سرقة، أكثر بكثير من مجرد اعتداء".

وحصل المسلسل الإسباني La Casa De Papel، على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذى أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

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وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.

وبدأت الحملة الترويجية للموسم الجديد المقرر عرضه يوم 3 إبريل المقبل، عبر شبكة قنوات نتفليكس، من مدينة ساوبولو البرازيلية والتي حضر فيها أغلبية طاقم عمل المسلسل في مقدمتهم "البروفيسور"، وشهدت غياب الممثل جيمي لورينتي، ومن ثم الانتقال لمدن عديدة للترويج للموسم الجديد الذي سيأتي في 6 حلقات.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".