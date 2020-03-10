شكرا لقرائتكم خبر عن "مراته مسيطرة" ذا روك يقول لابنته: "أنا أفضل واحد" وترد عليه: "لا أمي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، فيديو طريف يجمعه بابنته الصغيرة "تيانا" يعلمها فيه كيف تصبح ذكية وفق تعليقه على الفيديو، ونشر ذا روك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، الفيديو وهو يتحدث مع طفلته "تيانا" لتصبح فتاة ذكية ورائعة وقوية، ورغم ترديدها ما يقوله قدر الإمكان، إلا أنها أدهشته عندما قال لها "والدك هو الأفضل" لترد بصوت عال "لا.. أمي".

وأحتل الممثل النجم العالمي دوين جونسون، قائمة أعلى الممثلين أجرا في العالم، للعام الثاني علي التوالي، البالغ من العمر 47 عامًا على حيث يحصل على أجر 89.4 مليون دولار قبل الضرائب، وفقا لتصنيف مجلة "فوربس" السنوي، وجاء في المركز الثاني النجم الأسترالي كريس هيمسوورث، بدخل 76,4 مليون دولار، في حين احتل المركز الثالث النجم الأمريكي الشهير روبرت داوني جونيور. فقد حقق دخلا يقدر بـ 66 مليون دولار.



ذا روك وابنته

وشملت القائمة أيضاً كل من الممثل الهندي اكشاي كومار بدخل 65 مليون دولار في المرتبة الرابعة، يليه جاكي شان بأجر 58 مليون دولار، ثم برادلي كوبر في المركز السادس بمبلغ 57 مليون دولار، و أدم ساندلر بنفس الأجر، يليه الممثل الأمريكي كريس إيفانز بـ43 مليون دولار.

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وأحتل المركز التاسع الممثل والكتب الأمريكي بول رود باجر 41 مليون دولار، في حين جاء بالمركز الأخير النجم العالمى ويل سميث باجر 35 مليون دولار.

في حين تربعت النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون، بلقب "أعلى الممثلات أجراً" في العالم، للعام الثاني على التوالي، حيث أرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار، أما المركز الثاني فكان من نصيب الممثلة الأميركية اللاتينية، صوفيا فيرجارا، إذ حازت على مبلغ 44.1 مليون دولار بين 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019.