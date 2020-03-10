"بكلم ربنا وعيطت 4 ساعات وتوهمت إصابتي بالسرطان".. تصريحات ليسرا في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحتفل اليوم الثلاثاء، الفنانة القديرة يسرا بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 10 مارس، إذ أنها من مواليد 1951.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز التصريحات ليسرا وبعض المعلومات عنها..

1- اسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم، وشهرتها "يسرا".

2- زوجة المهندس خالد سليم، الأخ الأكبر للفنان هشام سليم، وابن لاعب النادي الأهلي المصري الراحل صالح سليم.

3- اختيرت عام 2006 سفيرة للنوايا الحسنة ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

4- بدأت مسيرتها الفنية بفيلم "ألف بوسة وبوسة".

5- اكتشف موهبتها مدير التصوير عبدالحليم نصر.

6- أُصيبت بمرضٍ في أذنها وأحبالها الصوتية، فبدأت بتلقي العلاج بالكورتيزون، ما أدى لزيادة وزنها بشكلٍ مفاجئ، ومنعها الأطباء عن الكلام لمدة 3 أشهر.

7- توهمت إصابتها بسرطان الدم بعد تشخيص خاطئ.

8- قالت في أحد البرامج التليفزيونية: "في حالة كان التشخيص الخاطئ حول إصابتي بالسرطان صحيحًا لفكرت في اعتزال التمثيل".

9- عن الأمومة، قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنها فكرت في مرحلة زمنية بإنجاب الأطفال وكان لديها رغبة شديدة لذلك، ولكنها الآن ترضى بقضاء رب العالمين، مشددة على أن زوجها من أقنعها بعدم الإنجاب.

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10- قالت في برنامج تليفزيوني: "لو كان عندها ابنة، لأطلقت عليها اسم (كنزي)، لمحبتي لابنة بنت خالتي التي تحمل الاسم نفسه".

وحلت يسرا مؤخرًا ضيفة على برنامج "B my guest"، عبر شاشة روتانا، وهذا أبرز ما قالته:

1- أصحابي هما ضهري.. ولما بقع في أزمة كل صحابي بيبقوا معايا ومعرفش أعيش من غيرهم".

2- "مش بنغير من بعض كفنانين.. ولكن الغيرة بتكون إننا نعمل حاجة حلوة".

3- "دايمًا بحاسب نفسي مع نفسي".

4- "التقيت بمعالجة نفسية بالولايات المتحدة الأمريكية.. وكان عندي ضغوط كتيرة، ولما غمضت عيني، فضلت أعيط لمدة 4 ساعات وأنا بتكلم معاها، وبعدها محستش بأي ضغوط".

5- "مش عيب أروح لدكتور نفساني، بشرط يكون صاحب كفاءة".

6- "مش بحس بالعمر، وما يهمني هو سعادتي وهو ما يغنيني عن التفكير بسني".

7- "بكلم ربنا أول ما بفتح عيني من على السرير".

8- "مبسوطة بالتعاون بين سينرجي والعدل جروب في دهب عيرة، وأول مرة أتعاون معاهم في تجربة مشتركة، ومعايا مخرج (يخبل) وهو سامح عبد العزيز ودمه حلو وخفيف".