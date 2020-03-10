صور| "بتشعي طاقة إيجابية".. كندة علوش تهنئ يسرا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشرت الفنانة كندة علوش صورًا تجمعها بالفنانة يسرا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تهنئها بعيد ميلادها، الموافق اليوم، 10 مارس الجاري.

وعلقت كندة على الصور: "كل سنة وانتي طيبة ومنورة وسعيدة وبتشعي طاقة إيجابية وجمال وحب لكل اللي حواليكي".

الفنانة يسرا تحتفل بعيد ميلادها الـ65؛ فهي من مواليد 10 مارس عام 1955.

وتواصل الفنانة يسرا تصوير مشاهدها في مسلسل "دهب عيرة"، وإنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، وهنادي مهنى، إخراج سامح عبدالعزيز.