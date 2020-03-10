تراند اليوم : شقيق "ياسمين عبدالعزيز" يثير الجدل بتعليقه على طلاق "أنغام"



علق الممثل المصري وائل عبد العزيز - الذي أثار ضجة خلال الأيام الأخيرة بسبب هجومه على شقيق الممثلة ياسمين عبدالعزيز - على أنباء انفصال المطربة أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وفيما بدا أنه تلميح إلى شقيقته التي عارض ارتباطها بالممثل أحمد العوضي، علق "وائل" على أنباء طلاق "أنغام" وزوجها "أحمد إبراهيم"، بالقول: "شيء طبيعي ومؤكد هيستفيد منك وهيمشي".

وكان إبراهيم أثار تكهنات واسعة عقب منشور وجه فيه رسالة تحية لزوجته الأولى ياسمين عيسى، وهو ما جعل الكثيرين يرجحون انفصاله عن "أنغام".

غير أنه سرعان ما نشر صورته رفقة أنغام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق قائلاً: "الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة والمبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا".



يشار إلى أن أنغام تزوجت قبل شهور من الموزع الموسيقي بعد تعاونهما معًا وهي الزيجة التي أثارت جدلاً واسعًا، وكانت سببًا في انهيار علاقته بصديقتها المطربة "أصالة" الذي كان إبراهيم متزوجًا من ابنة طليقها المخرج طارق العريان.