فن ومشاهير

تراند اليوم : بعد غياب سنوات.. ظهور صادم لزوجة فريد شوقي

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بعد فترة غياب طويلة استمرت سنوات، ظهرت «سهير ترك» زوجة الفنان المصري الراحل فريد شوقي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لاستلام درع تكريمية من المهرجان بمناسبة الاحتفال بمئويته، والذي هو يعد ظهور نادر لها بعد بعد فترة انقطاع استمرت قرابة 6 سنوات.
وبدا من الصور، علامات تقدم العمر عليها بشكل لافت صدم البعض، ووقفت على المسرح برفقة الممثل المصري محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان وابنتها الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي لاستلام درع التكريم.
وحضرت سهير أيضا حفل افتتاح المهرجان لمعرض بعنوان "الملك فريد شوقي"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الممثلة إلهام شاهين، والممثلة لبلبة، ورانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصراف، والمنتج محمد العدل، وحرصت على المشاركة مع النجمات وتفاعلت معهم.


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