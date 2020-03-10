تراند اليوم : فنانة شهيرة تعترف: أرسلت صوري عارية لشاب فكانت الصدمة



صدمت فنانة شهيرة الجميع باعتراف أدلت به أمام وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنها أرسلت صورها عارية لأحد الشباب عندما كانت معجبة به لكنه فضحها.

وقالت الفنانة والمغنية الأميركية ماديسون بير، إنها عندما أرسلت صورها العارية لشاب كانت معجبة به، كان عمرها 14 سنة، وذلك من خلال حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الشاب فضحها حينها وقام بنشر الصور وشاهدها والديها وجدها وجدتها.

وقالت ماديسون لوسائل اعلام عالمية: "سأقول لنفسي ذات الـ14 سنة: يجب ألا تشعري بالعار. كنتِ تستكشفين حياتك الجنسية، كنتِ تتعلمين. يجب ألا تشعري وكأنك ارتكبتي خطأً".

وأحدث اعتراف الفنانة الأمريكية، جدلًا بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين سخر البعض منها، أشاد آخرون بجرأتها وأن ما فعلته ليس عارًا وعليها أن لا تخجل من ذلك.



