تامر حسني يُهنئ علياء بنجاح أغنيتها الجديدة "روق علينا"

نشر الفنان تامر حسني منشورًا على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هنأ فيه صديقته علياء حسني، على انطلاق أغنيتها الجديدة على موقع الفيدوهات الشهير "يوتيوب"، التي تحمل اسم "روق علينا" منذ

ساعات.

ويعد كليب "روق علينا" شكلًا جديدًا تعود به علياء حسني للساحة بعد غياب، ويسجل هذا العمل أول تجربة إخراج لبسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني.

وهنأ نجم الجيل صديقته علياء قائلًا: "مليون مبروك لعليا بعد أغنية اطمن راجعة بأغنية جديدة وشكل جديد عليها، ربنا يوفقك يا عليا"، وأضاف مهنئًا زوجته: "ومليون مبرووووك حبيبتي بسمة، أول تجربة إخراج ليها".

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"روق علينا"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، إخراج بسمة بوسيل.