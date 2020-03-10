"روق علينا" للمطربة علياء تحقق أعلى نسبة مشاهدة على يوتيوب

استطاعت مطربة الإحساس علياء ان تحقق نسبة مشاهدات كبيرة جداً على موقع يوتيوب فور طرحها، الاثنين، احدث اغنايتها والتى تحمل اسم "روق علينا" وهى الأغنية التى تعود بها الى الساحة الغنائية ويظهر معها فى الفيديو كليب الفنان إسلام جمال .ومن المتوقع ان تحقق ملايين المشاهدات وذلك وفقاً للمؤشرات الاولى لردود الافعال الايجابية من المتابعين تجاه الاغنية .
واعتبر البعض هذا النجاح وهذا الاقبال الكبير على مشاهدة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب بأنه يؤكد وبما لا يدع مجالاًللشك أن الجمهور ما زال يتذوق الفن الراقى ومازالت الاغنية التى تحمل مضموناً جيداً تحقق نسبة مشاهدة عالية وسط هذا الكم الهائل من الأغنيات السطحية .
أغنية "روق علينا" إخراج بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى وهى الأغنية فى أول تجربة اخراجية لها حيث تحمست لخوض هذه التجربة لقناعتها التامة بما تتمتع به المطربة عليا من موهبة وقدرات عالية فى الغناء باعتبارها منالاصوات المتميزة والتى وصفتها بأنها سيكون لها شأن كبير فى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.
وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعى قد تفاعلوا بشكل لافت للنظر على مدى الأيام الماضية مع البرومو الخاص بالأغنية واستقبلوا الأغنية بع بترحاب شديد فأصبحت تحمل لقب " مطربة الإحساس" خاصة أنها تقدم الاغنية الجديدة فى اطار النهج الذى التزمت به فى الانحياز للاغنية الراقية شكلاً ومضموناً منذ أن قدمت دويتو غنائى مع النجم تامر حسنى فى أغنية "اطمن" قبل عدة سنوات وكانت هذه الأغنية إحدى أغانى ألبوم "اخترت صح" حيث أن النجم تامر حسنى كان قد اكتشف موهبة عاليا منذ عدة سنوات.
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