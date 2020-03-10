ميرنا وليد - بيروت - بعد الاخبار التي انتشرت عن احتمال عودة الممثل ​براد بيت​ الى زوجته السابقة الممثلة جينيفر أنيستون يبدو ان النجم الشهير قرر ان ينفي الموضوع بطريقة غير مباشرة حيث ظهر في حفلة Thundercat في لوس أنجلوس مساء يوم السبت الماضي برفقة امرأة سمراء مجهولة قيل انه يواعدها. لم يتم تسريب صور للحبيبة المجهولة التي كانت ترافقه لكن يقول الحاضرون في الحفلة انهما كانا مقربين طيلة الوقت على الرغم انها لم تلتقط معه اي صورة إلا أنها بقيت بجانبه وفقاً للشهود عيّان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر براد بيت يظهر مع إمرأة غامضة وينفي عودته الى جينيفر أنيستون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.