خاص الفن- ماغي بو غصن تغادر بيروت وما علاقة ناصيف زيتون؟

ميرنا وليد - بيروت - توقفت الممثلة ​ماغي بو غصن​ عن تصوير مسلسل أولاد آدم لتسافر الى دبي للمشاركة في حلقة خاصة من برنامج صدى الملاعب مع مصطفى الأغا الى جانب الفنان ​ناصيف زيتون​على شاشة mbc وذلك بعد أن تأجلت من الاسبوع الماضي الى هذا الاسبوع بسبب بعض الأوراق التي لم تنتهِ بالأيام السابقة .

ماغي بو غصن​ ستجتمع بالفنان ​ناصيف زيتون​في حلقة واحدة من برنامج صدى الملاعب وسيتحدث كل منهما عن اعمالهما الجديدة بالفترة المقبلة في حلقة لن تخلو من المفاجآت على المشاهدين .

يذكر ان ماغي تتابع تصوير مسلسل اولاد ادم لشهر رمضان المقبل ٢٠٢٠ الى جانب كل من مكسيم خليل قيس الشيخ نجيب ودانييلا رحمة

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