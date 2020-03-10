مفاجأة لـ هيفا وهبي بمناسبة عيد ميلادها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ القيمون على مسلسل "​أسود فاتح​" الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بالاحتفال بعيد ميلادها ونشرت هيفا مقطع فيديو على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه متفاجئة بطاقم العمل الذي كان قد حضر لها الطبول والبالونات للإحتفال بعيد ميلادها.

وعلقت هيفا وهبي على الفيديو : مفجأة كتير حلوة من موقع التصوير.. شكرا أسرة مسلسل "أسود فاتح".

يذكر ان مسلسل "أسود فاتح" هو من بطولة هيفا ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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