وفاة نجم سلسلة Game of thrones

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل الفرنسي من أصل سويدي ​ماكس فون سيدو​ عن عمر يناهز الـ 90 عاما، وكتبت المنتجة كاترين فون سيدو "بقلب محطم وحزن لا متناه يؤلمنا جدا أن نعلن رحيل ماكس فون سيدو في الثامن من آذار/مارس".

ولد فون سيدو في السويد العام 1929 وقد اشتهر أولا بفضل تعاونه مع المخرج إنغمار برغمان الذي جعله يخوض جولة شطرنج مع الموت في فيلم "ذي سيفنث سيل" الذي عرض العام 1957.

جسد دور السيد المسيح في فيلم "ذي غريتيست ستوري إيفر تولد" (1965) إلى جانب شارلتون هيستون كما شارك في فيلم "هاواي" (1966) إلى جانب جولي اندروز.

في السنوات الأخيرة، لم يتوقّف عن المشاركة في بعض أعمال الثقافة والفن الشعبيين منها مشاركته الأخيرة في مسلسل "Game of thrones"، و"Star Wars".

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