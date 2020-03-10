ميرنا وليد - بيروت - انتشر بالفترة الماضية عدد كبير من المقالات التي تتحدث عن قرار سابق لمشاركة الفنانة ​مايا دياب​ في فيديو كليب أغنية سكر محلي التي ما تزال تحظى بجدل واسع في مصر وخارجها، وبأن مايا ستظهر ضيفة في العمل الذي يصور في بيروت كما انتشرت أخبارا أنّ مايا سبب خلاف عمر كمال وحسن شاكوش الذي كان رافضاً فكرة مشاركة مايا في الكليب.

وقد علم موقع الخليج 365 أن لا علاقة لمايا بهذا العمل لا من قريب ولا من بعيد وهي لم تقرر ولم تعلن عن أي خبر يقول أنها ستشاركم هذه الاغنية ، فهل تقصد الفنانين ادخال اسم مايا دياب بالعمل للمزيد من التسويق له قبل أن تنتشر الاغنية بشكل كبير وتحقق أرقاما عالية؟

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- مايا دياب تجهل إقحام اسمها بالمشاركة بأغنية "بنت الجيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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