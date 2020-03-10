ظهور نادر لزوجة فريد شوقي-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت سهير زوجة الممثل المصري الراحل ​فريد شوقي​ في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لاستلام درع تكريمية من المهرجان بمناسبة الاحتفال بمئويته، والذي هو يعد ظهور نادر لها بعد بعد فترة انقطاع استمرت قرابة 6 سنوات.

وكان لافتاً عليها علامات كبر السن خلال وقوفها على المسرح برفقة الممثل المصري محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان وابنتها الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي لاستلام درع التكريم.

وحضرت سهير أيضا حفل افتتاح المهرجان لمعرض بعنوان "الملك فريد شوقي"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الممثلة إلهام شاهين، والممثلة لبلبة، ورانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصراف، والمنتج محمد العدل، وحرصت على المشاركة مع النجمات وتفاعلت معهم.

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