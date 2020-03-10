ميرنا وليد - بيروت - مُنعت الممثلة البحرينية ​شيلاء سبت​ من السفر إلى العاصمة اللبنانية ​بيروت​، من أجل تصوير ما تبقى من مشاهدها في مسلسل "​دفعة بيروت​"، بسبب فيروس ​كورونا​.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشيلاء، كشفت فيه أن السلطات الكويتية لا تستثني أحداً من هذه الإجراءات، وأنه لا يمكن التوجه إلى ما سمته "البلدان المحظورة"، حتى إشعار آخر.

يُذكر أن شيلاء إحتفلت مع أفراد عائلتها بزواج شقيقتها شذى، وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريفاً لها ولشقيقتها شيماء، وهما ترقصان بملابس منزلية، بعد إنتهاء حفل الزفاف.



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كانت هذه تفاصيل خبر شيلاء سبت تُمنع من السفر الى بيروت لهذا السبب! بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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