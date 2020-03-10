شاب آسيوي يتعرض للتنمر في مصر بسبب كورونا وأحمد السقا يتدخل-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل المصري ​أحمد السقا​ على حادثة مؤسفة حصلت في مصر وإنتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لشاب آسيوي تعرض للتنمر والمضايقات في أحد الشوارع المصرية بسبب الخوف والهلع من فيروس ​كورونا​.

ونشر السقا عبر صفحته الخاصة صوراً لهذا الشاب وعلّق بالقول:"دي مش اخلاقنا يا مصريين. حقك علينا و يا ريت كل واحد يقف جنب واحد زي ده. لا للتنمر و لا للعنصرية. احنا اكبر و اجدع من كده بكثير. حقق علينا.و يا ريت اللي يعرف يوصل للرجل ده يتواصل معايا، لا للتنمر".

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