تراند اليوم : ” خرابة البيوت “..رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم

ردت الفنانة أصالة نصري، على تغريدة للإعلامية نشوى الرويني، على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قالت فيها الأخيرة: «الشخص القوي لا يؤذي، لا يرد السوء بسوء ولا الشر بالشر ، القوة الحقيقية أن تترفع بأخلاقك عمن تدنى بأخلاقه، أن تدير ظهرك لمن حاول أن يتعس بشاشة وجهك و تكمل طريقك بدون توقف. الحياة قصيرة و الأيام دول».

وقامت أصالة، بالتفاعل مع تغريدة نشوى الرويني، بالإعجاب، والرد عليها قائلة: «الله الله»، وهو ما فسره بعض المتابعين بأنها تقصد، الفنانة أنغام، بعد انفصال الأخيرة عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لاسيما وأن هذه الزيجة تسببت في قطع علاقة الصداقة بين «أصالة وأنغام»، وحدوث خلافات بينهما.

وكان زواج أنغام من أحمد إبراهيم سببا رئيسيا في القطيعة بينها وبين صديقتها أصالة نصري، لأن أحمد إبراهيم كان متزوجا من ياسمين عيسى، ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الزوج السابق لأصالة، حيث وصفت النجمة السورية أنغام بأنها “خرابة بيوت”، وفي المقابل أكدت أنغام أنها لم تكن صديقة مقربة لأصالة كما زعمت، وأنهما مجرد زميلتين في المهنة ومن المستحيل التصالح معها مرة أخرى.

وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل “تويتر”، و”إنستجرام”.

من ناحية أخرى وجه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

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ونشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع “فيسبوك”، وعلق على الصورة: “في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي”.

وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الإثنين 18 فبراير 2019، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.

يذكر أن احدث ظهور علني لأحمد إبراهيم مع أنغام كان في فبراير 2020 أثناء إحياء حفلها في مهرجان فبراير الكويت.