شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص جديدة: “سايقة ف دلالك ليه”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 09:50 صباحاً - تواصل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مشاركة متابعيها بوصلات رقص جديدة من صالونها.
فبعد وصلة الرقص على اغنية عراقية، نشرت فيفي عبده فيديو جديد ظهرت فيه وهي ترقص على اغنية “حتة مارون غلاسيه” للفنان المصري الراحل فؤاد المهندس.
وعلقت فيفي عبده على الفيديو كاتبة: “مساء الفل من مصر ام الدنيا دي رقصتي من صالون فيفي عبده علي اغنية يا حتتة مارون جلاسيه بحبكم ✋????”.
وكانت فيفي عبده قد نشرت فيديو قالت انه تحية للشعب العراقي وقدمت من خلاله وصلة رقص على انغام اغنية أغنية ” ربي رزقني” للفنان العراقي محمود الغياث.
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