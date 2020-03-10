شقيق ياسمين عبد العزيز يستغل أنباء انفصال أنغام وأحمد إبراهيم.. ويحذرها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجه الفنان وائل عبد العزيز رسالة غير مباشرة إلى شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مستغلا الأنباء التي تتحدث عن انفصال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن النجمة أنغام.

وعلق وائل على عنوان تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن:" أنباء عن طلاق أنغام وأحمد.. عملو unfollow لبعض"، قائلا:" شيء طبيعي ومؤكد.. أصغر منك حيستفيد ويمشي"، ليعتبر الجمهور أن رسالته هي تحذير لشقيقته ياسمين عبد العزيز بأنها ستلقى نفس المصير إذا تزوجت من الفنان الشاب أحمد العوضي.

كما يعتبر رد وائل على خبر أحمد وأنغام نفس الذي تضمنته رسالته الأخيرة إلى شقيقته بعد إعلان ارتباطها بالفنان أحمد العوضي الذي يصغرها بعشر سنوات تقريبا.

وكان وائل عبدالعزيز قد انتقد أخته "لمواعدتها رجلا يصغرها بعشرة أعوام"، منددا بصورة ياسمين مع العوضي التي قال إنه "لا لزوم لها على حساب سمعتك وسمعتنا"، ليرد الفنان أحمد العوضي مباشرة على نفس الصورة عبر حسابه على إنستغرام مذيلة بتعليق: "بحبك يا ياسمين ❤️"

وتصدر وسم #ياسمين_عبد_العزيز موقع تويتر نتيجة الخلاف الكبير بين الفنانة وشقيقها وكذلك العوضي، لكن المغردين تضامنوا مع نجمتهم المحبوبة ودافعوا عن حقها "بالتعبير عن نفسها بحرية".

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ونتيجة لذلك وجه وائل عبد العزيز رسالة فيديو لأخته عبر صفحته على فيسبوك، اعتذر فيها على ما بدر منه واعدا إياها أن يكون "خارج حياتها" وأنها "حرة في مستقبلها"، وذلك بعد الهجوم والانتقادات التي طالته.

وبالعودة إلى قضية أحمد إبراهيم وأنغام، فقد ذكر مصدر مقرب من النجمة المصرية أنها طالبت بالانفصال عنه دون رجعة، وذلك بعد أن قام الموزع الموسيقي بمعايدة زوجته الأولى ياسمين عيسى علنا بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف أمس الأحد.

وأضاف المصدر لـ"فوشيا" بأن أنغام رفعت دعوى خلع على زوجها أحمد إبراهيم من باب الضغط عليه للحصول على الطلاق منه، منوها إلى أن أنغام لا تمانع في الطلاق الودي وبشكل يحفظ علاقة الود والاحترام بين الثنائي لكنها اضطرت لذلك بسبب رفض زوجها للطلاق.

في المقابل ألمح أحمد إبراهيم انفصاله عن زوجته أنغام بسبب الخلاف الذي حصل، كما قام الثنائي بوقف متابعة بعضهما على تطبيق إنستغرام.

وقام إبراهيم بنشر صورة تجمعه بأنغام علق عليها مؤكدا أنه يحبها "والكل يعلم" ذلك، وأنه لا يقبل "أية إساءة" للفنانة، كما يرفض "المزايدة" على حبه وتقديره لها.

وفي نهاية كلامه، قال إبراهيم: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف.. لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".