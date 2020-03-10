شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عن الرقص على مهرجان بنت الجيران في فرنسا: مفيش أجمل مننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من نجاح الأغنية الأخيرة عود البطل، لمطربى المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، إلا أنه مازال هناك انتشارا كبيرا لمهرجان بنت الجيران، حيث لاقت الأغنية انتشارا واسعا وذاع صيتها ليتجاوز معجبيها المصريين والعرب ليرقص على نغماتها الشباب الأوروبى، والتى كانت أخرها فى شوارع فرنسا.

المطرب عمر كمال، علق عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، على فيديو رقص على الأغنية في فرنسا، قائلاً: "مفيش أجمل مننا.. فى كل مكان الفيديو فى شوارع فرنسا".

يشار إلى أن المطرب عمر كمال اعتذر عن المشاركة فى بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" الذى يتم تصويره حالياً بمشاركة العديد من نجوم الأغنية الشعبية، من تأليف أيمن بكرى وإخراج ممدوح ذكي، حيث رشحته شركة الإنتاج، لكنه اعتذر لإشغاله بأعمال غنائي وحفلات.

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مسلسل "ولاد امبابة" بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، ومن إخراج ممدوح ذكي .

وكان مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، طرحوا الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان "عود البطل"، والتي حققت قرابة 16مليون مشاهدة فى 6 أيام، عبر قناة شاكوش على موقع يوتيوب، لتواصل بذلك الأغنية طريق نجاحها وانتشارها بين الجمهور.

وتأتى هذه المشاهدات بعد حذف الأغنية على يوتيوب قبل يوم عقب تحقيقها 6 ملايين مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط من طرحها المرة الأولى، ويرجع حذف أغنية عود البطل، إلى انتهاك حقوق الملكية لإحدى الشركات التى قدمت بلاغ ضد الأغنية، اتهم من خلاله مطرب المهرجانات حسن جاكسون المطربان عمر وشاكوش بسرقة لحن مهرجان "خطفتنى".