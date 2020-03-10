شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تصور " تسليم أهالى" فى فيلا بالمنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "تسليم أهالى"، اليوم الثلاثاء، بإحدى فيلات المنصورية، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنانة دلال عبد العزيز التي تجسد دور والدتها خلال الأحداث، وهشام ماجد وبيومى فؤاد ويستمر التصوير لساعات طويلة في نفس الديكور للانتهاء من تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث الفيلم استعداداً لطرحه في عيد الأضحى المقبل.

ووضع القائمون على الفيلم، خطة تصوير للعمل للانتهاء منه قبل شهر رمضان المقبل، على أن يتم طرحه بشكل مبدئي إما في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام وإن كان الخيار الثاني هوالأقرب حيث اتجاه صناع العمل، حيث يتواصل التصوير حالياً على قدم وساق للأسبوع الثاني على التوالي، ويشارك دنيا سميرغانم فى بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهرعدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين.

فيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سميرغانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.

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وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الثلاثة سنوات الماضية حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي وشاركهما في بطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي

وتغيب دنيا سمير غانم عن دراما رمضان المقبل بعدما قدمت آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" تأليف أيمن وتار وشريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى وشارك في بطولته محمد سلام وشيماء سيف وعمرو وهبة ومحمد أوتاكا وضيوف الشرف هشام ماجد وأحمد رزق وتدورأحداث العمل حول 3 شخصيات بقصص مختلفة كل قصة في 10 حلقات الأولى بيلا والثانية لهفة والثالثة لولى.