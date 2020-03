شكرا لقرائتكم خبر عن أول نظرة على مسلسل شوتايم الجديد Penny Dreadful: City of Angels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة شوتايم اول تريلر، للمسلسل الجديد، Penny Dreadful: City of Angels، الذى سيبدأ طرح أول حلقاته في 26 أبريل المقبل، على أن يتضمن الموسم الأول من العمل على 8 حلقات، تطرح متتالية على الشبكة، وكانت قد أعلنت شبكة شوتايم عن انضمام الممثل البريطاني " روري كينير" إلى المسلسل التليفزيونى، "Penny Dreadful: City of Angels"..

ومن المقرر أن يلعب "كينير" دور الدكتور بيتر كرافت، طبيب أطفال ألماني ناجح ورئيس البوند الألماني الأمريكي، وهي منظمة يأمل أن تبقي الولايات المتحدة معزولة عن التهديد المتزايد للحرب في أوروبا.

كما تلعب ناتالي دورمر، دور ماجدة في مسلسل Penny Dreadful: City of Angels، وهى شيطانة خارقة للطبيعة ويمكنها أن تأخذ مظهر أي شخص تختاره ويتجلى ذلك في عدد من المشاهد خلال العمل.

ويدور المسلسل في عام 1938 بلوس أنجلوس، ويدور حول أساطير غامضة ومعضلات أخلاقية بخلفية تاريخية مقتبسة من الواقع.

Advertisements

و تشمل قائمة الممثلين ناتالي دورمر، دانييل زوفاتو، أدريانا بارزا، جيسيكا جارزا، جوناثان نيفيس، وناثان لين، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

كما أعلنت شبكة شوتايم ، عن عملها على مسلسل جديد، سيطرح تحت اسم " First Ladies"، وستلعب دور "ميشيل أوباما"، في العمل الجديد الممثلة فيولا ديفيس كسيدة أولى، وستشارك ديفيس أيضا في إنتاج السلسلة الجديد، التي وضغت في خطة مسلسلات شوتايم لـ عام 2020، في أغسطس الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وسيقوم اقتباس السيناريو من مجموعة كتب وهى Four Seats: A Thriller of the Supreme Court, The Guns of Ridgewood، لـ الكاتب آرون كولي، الذى سيقوم أيضا بـ كتابة سيناريو المسلسل الجديد، وستقوم كل من شوتايم و Lionsgate TV، بـ إنتاج العمل،

تدور سلسلة First Ladies في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، حيث تم إخفاء العديد من قرارات التاريخ الأكثر تأثيرًا وتغيرًا في العالم عن الأنظار، والتي اتخذتها السيدات الأوليات الجذابات في أمريكا، ستزيل السلسلة الستارعن الحياة الشخصية والسياسية للكثير من أهم الأفراد الأكثر غموضًا، حيث يركز الموسم الأول على إليانور روزفلت، وبيتي فورد، وميشيل أوباما، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".