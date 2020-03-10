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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال المخرج شريف البنداري، إنه كان هناك اتفاق مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ليكون عرض فيلم "الحد الساعة خمسة" ضمن فعالياته، كعرض أول في الشرق الأوسط.
وأضاف البندراي في تصريح لـ"الخليج 365" أنه لا يوجد خطط حاليًا لعرض الفيلم في مهرجانات أخرى، بعد تأجيل فعاليات المهرجان السعودي، الذي كان مقرر إقامته في جدة، بسبب التخوف من تفشي انتشار فيروس "كورونا".
وأوضح أن الكثير من المهرجانات كانت تريد عرض الفيلم، لكنه كان ملتزم باتفاق مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في أولى دوراته.
ولفت إلى أنه يوجد اتفاق بعدم عرض الفيلم في مهرجانات أخرى، في حال تأجيل أول إلغاء الدورة، لكن لا توجد خطط محددة لعرض الفيلم، حتى الآن.
فيلم "الحد الساعة خمسة"، هو فيلم قصير من تأليف وإخراج شريف البنداري، وتدور قصته عن هديل، فتاة في الثلاثينيات من عمرها، تقرر المخاطرة والذهاب ﻹجراء اختبار أداء لصالح المشاركة في فيلم جديد من إخراج خيري بشارة، وتزداد حيرة في لحظة الاختبار نفسها، ومن بطولة هديل حسن وخيري بشارة وآيتن أمين وصدقي صخر.
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج "الحد الساعة خمسة": لا توجد خطط لمشاركته في مهرجانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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