صور| "بتشعي طاقة إيجابية".. كندا علوش تهنئ يسرا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة كندا علوش صورًا تجمعها بالفنانة يسرا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تهنأها بعيد ميلادها، الموافق اليوم، 10 مارس الجاري.
وعلقت كندا على الصور: "كل سنة وإنتي طيبة ومنورة وسعيدة وبتشعي طاقة إيجابية وجمال وحب لكل اللي حواليكي".
الفنانة يسرا تحتفل بعيد ميلادها الـ65، إذ انها من مواليد 10 مارس عام 1955.
وتواصل الفنانة يسرا تصوير مشاهدها في مسلسل "دهب عيرة"، وإنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، وهنادي مهنى، إخراج سامح عبدالعزيز.
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