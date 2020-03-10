شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يستعد لطرح أغنية "نصيبى وقسمتك" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى حجاج لطرح الأغنية الأخيرة من ألبوم "هزهزة" بعنوان "نصيبى وقسمتى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأسبوع الحالى على يويتوب، وذلك بعدما طرح أغانى الألبوم بشكل منفرد على يوتيوب على مدار الأشهر الماضية.

من ناحية أخرى يتعاون المطرب مصطفى حجاج لأول مرة مع الشاعر الغنائي حسام سعيد، في أغنية جديدة تحمل طابع دراما شعبي، من ألحان أحمد أبو زيد، وأكد مؤلف الأغنية لـ"الخليج 365"، أن تسجيلها سيكون خلال الأيام المقبلة، وأنه لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن.

وكان مصطفى حجاج قد طرح 8 أغنيات من ألبومه الجديد، ومنهم أغنية تحمل اسم "آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى وتوزيع توما وهندسة صوتية هاني محروس، وأخرى من نفس الألبوم كانت بعنوان "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية هاني محروس.

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وأيضا أغنية "بعدك حياتى تمام"، من كلمات هيثم سليم، وألحان ياسرنور، وتوزيع وسام عبد المنعم، والرابعة "هتزهزه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أسامة عبد الهادي، و" بناقصه" من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، والتوزيع الموسيقى لأحمد أمين، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.

ومن بين أغنيات الألبوم أيضا " يا مصطفى يا مصطفى" من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع أمير محروس، و " مجرد بس ما افتكرك" من كلمات جمال الخولي، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية " يا عم الزعلان روق" وهي من كلمات مصطفي حسن، وألحان أحمد مصطفي، وتوزيع هاني ربيع.

يذكر أن مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعي وجمال الخولى وعنتر هلال، صابر كمال، مدين، ومحمد يحيى وبلال سرور، أحمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد إبراهيم، توما، وسام عبد المنعم وأسامة عبد الهادى.