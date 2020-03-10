ريا أبي راشد تنشر صورًا مع عائلتها: "الأفضل البقاء في المنزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورًا تجمعها بأسرتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريا في الصور رفقة زوجها وابنتها "لولا"، التي حرصت على إخفاء ملامحها، وعلقت: "لا تكره شرًا لعله خير، في هذه الأوقات الصعبة من الأفضل البقاء في المنزل، كن آمنا في كل مرة".

وتزوجت ريا عام 2011 من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو وكانت في الرابعة والثلاثين من العمر، ورزقا عام 2016 بطفلة، وهي دائمًا ما تطلق على زوجها لقب "الشجرة" في إشارة منها لتطويره الدائم ومساندته لها في عملها، وتعرفت ريا على زوجها في إحدى الحفلات وهو شقيق زوج إحدى صديقاتها.