بعد إجرائها عملية.. منة عرفة رفقة علي غزلان (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر اليوتيوبر علي غزلان صورة تجمعه بالفنانة منة عرفة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرا.

وظهرت منة في الصورة برفقة غزلان، داخل قلب من الخوص مزين بالورود، واكتفى في تعليقه بوضع قلب أحمر.

ونشرت منة صورة لها من داخل المستشفى، يوم 1 مارس الجاري، على خاصية الإستوري، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "المستشفى الجوي التخصصي".

وحرصت منة على الظهور مؤخرًا مع اليوتيوبر علي غزلان في أكثر من مناسبة، من بينها حفل توقيع كتابه "مدمن نجاح" بمعرض الكتاب في يناير الماضي.

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