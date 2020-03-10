تراند اليوم : تعليق مهين من شقيق ياسمين عبد العزيز على أنباء طلاق المطربة أنغام و زوجها

واصل وائل عبد العزيز - شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز - تصريحاته المثيرة للجدل بشأن زيجات الوسط الفني.

وقال "وائل عبد العزيز" تعليقا على أنباء انفصال أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم: شيء طبيعي ومؤكد .. أصغر منك يبقى هيستفيد ويمشي.

وكانت وائل عبد العزيز شن هجوما شرسا على شقيقته ياسمين عبد العزيز بسبب نيتها الزواج من الفنان أحمد العوضي - والذي يصغرها بدوره في السن.

وكان أحمد إبراهيم قد ألغى متابعة انغام عبر انستجرام فضلا عن إجراء مضاد من الفنانة أنغام ، وسط توتر في العلاقات بعد أحاديث من إبراهيم عن وجود مشكلات زوجية بسبب أولاده.

