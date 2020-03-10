شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا عن التنمر بشاب آسيوى بسبب كورونا: "دى مش أخلاقنا.. حقك علينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان أحمد السقا، على فيديو التنمر والسخرية التي تعرض لها شخص آسيوى على خلفية حالة الخوف والهلع من فيروس كورونا الذى انتشر على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، كما طالب جمهوره من يستطيع التعرف على شخصيته التواصل معه.

وقال الفنان أحمد السقا، عبر حسابه بموقع انستجرام:" دي مش أخلاقنا يا مصريين. حقك علينا ويا ريت كل واحد يقف جنب واحد زي ده.. لا للتنمر و لا للعنصرية.. احنا أكبر وأجدع من كدة بكثير.. حقك علينا.. ويا ريت اللي يعرف يوصل للرجل ده يتواصل معايا".



أحمد السقا

Advertisements

يشار إلى أنه انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى لشخص آسيوى داخل سيارة، بينما كان يضع السائق منديلا على وجهه، وكان بعض المارة يسخرون منه، ليقوم بعدها السائق بطرد الشاب الآسيوى من السيارة، ليحاول بعدها ركوب سيارة آجرة.

ومن ناحية أخرى يظهر السقا ضيف شرف فى مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، للمخرج وائل إحسان، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.

ويكتفى السقا بظهوره فى موسم دراما رمضان المقبل كضيف شرف فقط، حيث لن يتواجد بأى مسلسل يتولى بطولته، وكان السقا قد قدم العام الماضى مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، بينما ينشغل هذه الفترة بتصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "العنكبوت" المقرر طرحه في دور العرض بموسم عيد الفطر ويشاركه البطولة منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، زكى فطين عبد الوهاب، ويزو ومحمد ممدوح كضيف شرف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

والمسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكى التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.