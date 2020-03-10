شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتين و 22 ثانية ترويجية جديدة لـ فيلم الأنيمشن Trolls World Tour والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة DreamWorksTV، تريلر جديد لـ تكملة فيلم الأنيمشن Trolls، الذى طرح في 2016، العمل الجديد الذى سيطرح تحت اسم Trolls World Tour، وسيصل دور العرض حول العالم في 10 أبريل المقبل، الفيديو الترويجى وصلت مدته إلى دقيقتين و 22 ثانية، ووصل عدد مشاهداته إلى مليون و 200 ألف مشاهدة تقريبا، منذ طرحه على الحساب الرسمى للشركة يوم 6 مارس الجارى.

فيلم Trolls World Tour، من بطولة أصوات جاستن تمبرليك، جيمس كوردين، أوزي أوزبورن، راشيل بلوم، أندرسون باك، جورج كلينتون، ماري جي بليج، كيلي كلاركسون، رون فانشيس، جوين ستيفاني، اينو جاو، كارولين هييلت، كونال نيار، جيمي دورنان، جيه بالفين.

فيلم الأنيمشن الجديد Trolls World Tour، يدور حول اكتشاف شخصيات تدعى، Poppy و Branch، أنه يوجد 6 قبائل Troll مختلفة، ولكنها منتشرة على ستة أقاليم مختلفة مخصصة، لستة أنواع مختلفة من الموسيقى: Funk و Country و Techno و Classical و Pop و Rock، وبالتالي فأن عالمهم على وشك أن يصبح أكبر وأعلى بكثير.

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وبالتالي تريد الملكة بارب، وهي عضو في عائلة هارد روك الملكية، بمساعدة والدها الملك ثراش، لـ تدمير جميع أنواع الموسيقى الأخرى، وبالتالي قام Poppy و Branch ، إلى جانب أصدقائهم، في زيارة جميع الأراضي الأخرى لتوحيد Trolls في ضد بارب.

العمل من إخراج والت دورن، وساعده في الإخراج ديفيد ب. سميث، ومن تأليف جوناثان ايبل، جلين بيرجر، مايا فوربس، اليزابيث تيبت، والاس ولودارسكي.

كما أعلنت شركتا Universal و DreamWorks Animation عن فيلمين متحركين جديدين للطرح في خلال عام 2021، حيث سيصل الفيلم الأول "Spirit Riding Free" إلى دور العرض في 14 مايو 2021، بينما يتم عرض الفيلم الثانى "The Bad Guys" لأول مرة في 17 سبتمبر 2021.