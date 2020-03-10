شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف عدد ساعات تصوير "النهاية" لـ يوسف الشريف فى شبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم يوسف الشريف مشاهده في مسلسل "النهاية" اليوم بشبرامنت وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة ناهد السباعى، وسهر الصايغ، ويكثف مخرج العمل ياسر سامى عدد ساعات التصوير، ويستمر التصوير في نفس الديكور للإنتهاء من تصوير المشاهد الداخلية في العمل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطورالسريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.

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ويواصل مؤلف العمل عمرو سمير عاطف في كتابة الـ5 الأخيرة من المسلسل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انتهى عمرو من كتابة الـ 25 حلقة بشكل نهائي وسلمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.