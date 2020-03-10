شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Invisible Man تقترب إيراداته من 100 مليون دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إيرادات فيلم الرعب The Invisible Man، إلى 98 مليون و 293 ألف دولار منذ يوم الجمعة 28 فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركتى Universal ، و Blumhouse، العمل طرح بـ 3610 دار عرض أمريكية، فيلم The Invisible Manمن إخراج وتأليف لي وينيل، كما أن العمل مقتبس من رواية المؤلف H.G. Wells.

وأنقسمت إيرادات العمل إلى 52 مليون و 693 ألف دولار أمريكى بالولايات المتحدة الأمريكية، و 45 مليون و 600 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم.

فيلم The Invisible Man من بطولة إليزابيث موس، أوليفر جاكسون كوهين، ألديس هودج، ستورم ريد، هارييت داير، أمالي جولدن، سام سميث، بنديكت هاردي، زارا مايكلز، أنتوني براندون وونج، بيانكا بومبونيو.

يدور فيلم الرعب الجديد حول سيسيليا، التي تتلقى خبر انتحارحبيبها السابق، ومن بعدها بدأت في إعادة بناء حياتها للأفضل، ومع ذلك، فإن شعورها بالواقع موضع تساؤل عندما تبدأ في الشك في أن حبيبها المتوفى لم يمت بالفعل، وذلك بسبب بعض الأحداث الغامضة، التي لا تجد لها تفسير.

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كما كشفت شركة Universal، عن الموعد الرسمي للجزء الجديد من سلسلة الأكشن والإثارة الشهيرة Fast & Furious 9، والمقرر له يوم 22 مايو من العام الجاري، بشكل نهائي، بعد الانتهاء من تصويرالفيلم منذ أيام قليلة وانتقاله لمرحلة إضافة المؤثرات البصرية والصوتية.

ومن المقرر أن يشهد الشهرالجارى، طرح التريلر الرسمي الأول للفيلم، قبل عرضه بدور العرض، بحسب ما نشر "ديزل" أوائل ديسمبر الماضي عبر حسابه، قائلاً "سيتم الاعلان عن اليوم المحدد فى الثامن عشر من هذا الشهر، الجميع متحمس للنجاح الباهر ورؤية الفيلم الجديد".

يذكرأن الجزء القادم سيشهد ظهورمغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق "Fast & Furious 9" الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal فى دورلم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers.