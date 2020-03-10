شكرا لقرائتكم خبر عن جاد شويرى يكشف تفاصيل مشهد انتحار كارول سماحة في فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة كارول سماحة حالة من الجدل فى فرنسا بسبب تصويرها فيديو كليب جديد لأغنيتها التى تحمل اسم "مش هعيش"، وذلك بعد تصوير أحد مشاهد الكليب الذى يأتى فى إطار درامى وتحاول فيه "كارول" الانتحار من شرفة أحد المنازل.

وكشف المخرج جاد شويري تفاصيل ما حدث في اتصال هاتفي مع سارة المنذر، عن أن مشهد التصوير أثار الفزع لدى المارة عندما وقفت كارول أعلى شرفة منزل محاولة الانتحار ضمن السياق الدرامى للكليب، حيث اعتقد الناس أنها تحاول بجدية الانتحار دون أن يعلموا بتصوير الكليب.

وتابع الناس حاولوا التدخل لإقناعها بعدم الانتحار، إضافة إلى تدخل الشرطة الفرنسية، حيث دخل أفراد الأمن للمنزل من أجل التحقيق معها.

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أغنية "مش هعيش" هى عمل جديد للفنانة اللبنانية كارول سماحة، باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكى، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام فى مصر، استعداداً لطرحها قريبًا.

وكانت النجمة كارول سماحة، علقت على فيديو الانتحار الذي تداول لها أثناء تصوير أحد أعمالها في العاصمة الفرنسية باريس، قائلة، "توجهت لفرنسا لتصوير أغنية ستبث خلال يومين برفقة المخرج جاد شويري وأثناء تصوير بعض المشاهد الدرامية التي تروي قصة امرأة تعيش صراعاً وتسعى لإنهاء أزمات حياتها وتخطيها".

وأضافت كارول سماحة، أن الإجراءات كانت قانونية وتم اتخاذ اللازم من الموافقات الأمنية لكن أثناء تصوير أحد المشاهد طلب مني المخرج إخراج رأسي من الشرفة أثناء الغناء، لكي يعطي المشهد إيحاء للمشاهد بأن المرأة التي تدور القصة حولها في الأغنية الجديدة تعيش صراعات تدفعها للتفكير بالانتحار.