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صور.. تكريم محمود حميدة من جامعة جنوب الوادى فى آخر فعاليات الأقصر للسينما الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات الدورة الـ 9 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كرمت جامعة جنوب الوادي الفنان الكبير محمود حميدة في حضور نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد أبوالفضل بدران وأساتذة وعمداء كليات الجامعة وما يقرب من 4000  طالب. 

 

 

وأكد الفنان محمود حميدة على أهمية الأنشطة الفنية فى الجامعات مهمة جدا، معلقا : الطلاب الذين لديهم لمسات فنية فى المجالات المختلفة بالفعل يبذلون مجهودا شاقا حتى تخرج تلك الأعمال التى يقدمونها إلى الجمهور، فهم وقود الحياة، وسعدت جدا  بوجود طلاب من جامعات سودانية ويمنية ، حيث اري أن اليمن من أجمل بلاد العالم، وقمت بزيارة بلاد كثيرة جدا في العالم، وأجد أن اليمن أجمل بلاد العالم بالنسبة لي، أما السودان فهي فى القلب، فهم آباء ومربين، حيث إن من قام بتربيتي هم أشخاص من السودان".

 

فى سياق مختلف ألغى مجلس إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فعالياته مساء اليوم الاثنين بعد قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بإلغاء أى أحداث تقوم على التجمعات.

 

 

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن فعاليات المهرجان كانت تسير بشكل طبيعى للغاية، منذ يوم الجمعة وحتى مساء اليوم الاثنين ، وتم عرض 70 ٪  من عروض الأفلام المشاركة ، ولكن بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، قرر مجلس إدارة المهرجان المتمثل فى الرئيس الشرفى الفنان الكبير محمود حميدة، ورئيس المهرجان سيد فؤاد ومديره عزة الحسينى، إلغاء كافة الفعاليات التى تعتمد على تجمع كبير.

 

وأضاف فؤاد قائلا : ستتوقف الفعاليات مع استمرار العمل المهنى للجان التحكيم فى بعض القاعات بالفنادق المقيمين فيها، واستكمال مشاهدة الأفلام، وإنهاء الدورة فى إطارها المهنى السليم.

 

يذكر أن فعاليات الدورة الـ9 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، انطلقت الجمعة الماضية، وتم تكريم الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة، والفنانة الأفريقية ميمونة نداى، ويشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان الفيلم المصرى "صندوق الدنيا"، من بطولة وباسم سمرة وخالد الصاوى وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاضى وفرح يوسف وآخرون، تأليف وإخراج عماد البهات.

 

 

 

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