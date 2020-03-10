شكرا لقرائتكم خبر عن عليا تطرح أغنية " روق علينا" بعد غياب 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة عليا أغنيتها الجديدة "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى، ويتولى إخراج الكليب بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى وحققت نسب مشاهدة عالية والتى تشهد عودتها للغناء بعد غياب عدة سنوات، منذ أن قدمت مع النجم تامر حسنى أغنية "اطمن" كدويتو غنائى قبل عدة سنوات.

وتقول كلمات الاغنية" روق علينا انت روقانك وحشنا ضحكتك بالدنيا بحالها نسمة في الجو بتنعشنا، الدنيا حتى لو دماغها مزعلانا، كله بيهون وانت معانا، ظبط ظبط ظبط عيشنا،عايشين في ضيقة بنقابل ناس خنيقة، عاوزين نفصل دقيقة، ملهاش لزوم سيرة الهموم ولا المشاكل، دى عيشنى ليلة من ليالى الانس الاصلية، خلينى أحس أن الحياة سهلة كده وطبيعية، انت اللى بتحليها في عينى وبتهونها عليا .

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يذكر أن تامر حسنى اكتشف موهبة عليا منذ اكثر من 10 أعوام حيث تعاونت معه فى غناء أغنية "اطمن" وهى ضمن أغاني ألبوم "اخترت صح" الذى تم اصداره عام 2010 وحقق نجاح كبير.