شكرا لقرائتكم خبر عن خاد سليم يطرح كليب "اللى فات مات" خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطرح النجم خالد سليم، خلال أيام قليلة أحدث مشاريع الغنائية التى تحمل اسم "اللى فات مات"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية بيروت، والأغنية من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس، والكليب من إخراج ريشة سركيس.

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم في عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وأحيا خالد سليم حفلا غنائيا مؤخراً في دار أوبرا دمنهور يوم 25 يناير الماضى، ورفع شعار كامل العدد، وأشعل حماس الجمهور بعدد من الأغاني ومنها "كل نظرة"، "لكل عاشق وطن"، "عيش"، "بهرب من نظرات الناس"، "يا هوى"، "نسم علينا الهوى" لفيروز، و"عشنا قد ايه"، تلاها "خمس دقايق"، "ولا ليلة ولا يوم"،"صبرى عليك طال"، كما شدى بأغنيات "على حسب وداد قلبى"،"جبار" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ و"بلاش الملامة".

وكان آخر أعمال خالد سليم، مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى، وتم انتهاء عرضه العام الماضى، وشارك خالد فى بطولته درة وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوى ونيقولا معوض ومها نصار وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومحمد أحمد ماهر وأحمد كرارة وهاجر الشرنوبى ومحمد لطفى شاهين وأحمد عبد الله محمود وغيرهم من النجوم.