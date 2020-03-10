شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج بعد طرح أغنيته "إيه بقى": أفضل أغانى السينجل والان مع تفاصيل الخبر
وأغنية "إيه بقى"، تم طرحها على طريقة "lyrics video “، وهى من ألحان محمد سراج وكلمات محمد محسن والتوزيع لـ محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، وتصوير حسين باشا.
محمد سراج أحد خريجي برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي"، ويمتاز بجانب الغناء بالتلحين والتمثيل، حيث شارك في العديد من الأعمال الفنية الناجحة مثل فيلم "البدلة"، كما كان له تجربة في تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج "أجمل سنين عمرنا"، وأيضا البرامج الإذاعية من خلال "الغنا رايح جاي" عبر إذاعة "راديو هيتس".
يذكر أن محمد سراج يطرح كل فترة أغنية على طريقة السينجل، ومن أبرز أغانيه "بقولك ايه"، من كلمات محمد محسن والحان محمد سراج وتوزيع توما واخراج مينو.
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