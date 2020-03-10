شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش وسوسن بدر ودرة يوجهون كلمات رقيقة لـ"يسرا" فى عيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة يسرا بعيد ميلادها اليوم الموافق 10 مارس 2020، حيث وجه لها عددا من نجوم الفن رسائل التهاني عبر السوشيال احتفالا بتلك المناسبة التي احتوت على العديد من الكلمات الرقيقة والصور التي تجمعها معا فى مناسبات سابقة.

وقالت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها على انستجرام:"كل سنة وأنت طيبة ومنورة وسعيدة وبتشعي طاقة إيجابية وجمال وحب لكل الي حواليكي"، كما نشرت الفنانة درة التهاني للفنانة يسرا، بمناسبة عيد ميلادها.



درة



كندة علوش

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ونشرت الفنانة سوسن بدر، صورتها مع الفنانة القديرة يسرا، عبر حسابها على انستجرام، حيث هنأتها بعيد ميلادها، وعلقت قائلة:" عيد ميلاد سعيد للنجم السوبر الرائع يسرا".



آسر ياسين



سوسن بدر

وهنأ الفنان آسر ياسين الفنانة يسرا بعيد ميلادها عبر حسابه على انستجرام، قائلاً:"عيد ميلاد الملكة".

ويشار إلى أن الفنانة يسرا كانت ضمن المكرمين في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس برئاسة الأستاذة عبلة الأسود، داخل معهد العالم العربى بباريس بحضور 50 شخصية من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية والعربية، كان قد اختتم فعالياته، فيما حصدت النجمة يسرا على لقب سفيرة الدراما العربية، من المهرجان، وتسلمت التكريم من رئيس المعهد العالم العربى ووزير الثقافة الأسبق بفرنسا.

وجاء تكريم الفنانة يسرا، بحضور عدد من الفنانين، ورئيس المهرجان عبلة الأسود، كما تم تكريم الفنان خالد سليم، كأفضل تتر على مسلسل "بلا دليل" الذى عرض الشهر الماضى ولاقى نجاحاً كبيرًا، من إخراج منال الصيفى، كذلك، تم تكريم النجم عمرو يوسف، على مسلسله "طايع"، الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى، من إخراج عمرو سلامة.