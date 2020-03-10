شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى وفتحى سلامة فى حفل غنائى بالأوبرا 23 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي الموسيقار فتحى سلامة والشيخ محمود التهامى، حفلا غنائيا فى دار الأوبرا المصرية، يوم الاثنين الموافق 23 مارس الحالي الساعة الثامنة مساء، ومن المقررأن يقدم التهامى عددا من الابتهالات الصوفية الجديدة بتوزيع موسيقي جديد، والموسيقار فتحي سلامة المؤلف والموزع الموسيقي وعازف البيانو وهو الفنان الوحيد في العالم العربي الحاصل على جائزة الجرامي الموسيقية العالمية عام 2004.

يتضمن الحفل باقة مختارة من أجمل ما أنشد "التهامي"٬ منها: "قصيدة قمر٬ البردة٬ قاضي الغرام٬ أيام عمري، رسمتك يا حبيبي يا رفاق الصبر، أبا الزهراء، يا هو، والله ما طلعت شمس ولا غربت، طلع البدر علينا".

والشيخ محمود التهامى هو مؤسس مدرسة الإنشاد الدينى التى تخرج منها أكثر من 500 منشد حتى الآن، كما شارك فى العديد من الحفلات العربية والغربية.

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كما احتفل فتحى سلامة العام الماضي مع المطربة الجزائرية كريمة نايت بإطلاق ألبومهما الجديد "وحدانى"، الذى يغوص عبر توليفته الموسيقية فى دهاليز جذور الفلكلور العربى مع مزجه بلمسات موسيقية معاصرة، مع اتكاله على عدد من الآلات التقليدية المصرية مثل المزمار والأورغول والربابة والناى والقانون، مع بصمات الجيتار والكمانجة والكيبورد البركشن والدرامز و"تاتش" المزيكا الإلكترونيك، وتولت كريمة بنفسها تأليف أكثر من 90 بالمائة من أغنيات الألبوم، بينما تولى سلامة المهمة الموسيقية، وتعيد هذه الحفلة كريمة إلى مصر بعد غياب قرابة 10 شهور عن آخر حفلاتها بالقاهرة نهاية مايو الماضى.

الجديربالذكر أن فتحي سلامة مؤلف وموزع ومنتج موسيقي وعازف بيانو حصل علي العديد من الجوائز العالمية منها " جائزتان في عام 2004جائزة الجرامي للموسيقي العالمية، كما يعد أول فنان عربي يحصل علي هذه الجائزة و جائزة البي بي سي، جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2000 عن فيلم جنة الشياطين ".

ومن أعماله البارزة موسيقي فيلم "المسافر" الذي انتجته وزارة الثقافة المصرية، اسس فرقة شرقيات عام 1988 وقدم معها أكثر من 2000 حفل في مصرو الخارج، شارك في العديد من مهرجانات الجاز و الوورلد ميوزك الدولية انتج تسع البومات شارك من خلالهما أشهر الفنانين العالمين منهم " يوسو ندور وسيزاربا ايفورا وغيرهم .