شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يعتذر عن مسلسل "ولاد إمبابة" .. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر المطرب عمر كمال عن المشاركة فى بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" الذى يتم تصويره حالياً بمشاركة العديد من نجوم الأغنية الشعبية، من تأليف أيمن بكرى وإخراج ممدوح ذكي، حيث رشحته شركة الإنتاج، لكنه اعتذر لإشغاله بأعمال غنائي وحفلات.

مسلسل "ولاد امبابة" بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، ومن إخراج ممدوح ذكي .

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وكان مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، طرحوا الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان "عود البطل"، والتي حققت قرابة 16مليون مشاهدة فى 6 أيام، عبر قناة شاكوش على موقع يوتيوب، لتواصل بذلك الأغنية طريق نجاحها وانتشارها بين الجمهور.

وتأتى هذه المشاهدات بعد حذف الأغنية على يوتيوب قبل يوم عقب تحقيقها 6 ملايين مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط من طرحها المرة الأولى، ويرجع حذف أغنية عود البطل، إلى انتهاك حقوق الملكية لإحدى الشركات التى قدمت بلاغ ضد الأغنية، اتهم من خلاله مطرب المهرجانات حسن جاكسون المطربان عمر وشاكوش بسرقة لحن مهرجان "خطفتنى".

وكان عمر كمال قد احتفل خلال الساعات الأولى الخميس الماضي، بحصد أول مليون مشاهد بعد طرح مهرجان عود البطل مرة أخرى، بـ6 ساعات عبر القناة نفسها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكانت حققت نجاحات كبيرة فى المرة الأولى، حيث حصدت 6 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة، ثم حذفت بسبب شكاوى انتهاك لحقوق الملكية الفكرية بإحدى المهرجانات، زعمت أنها سرقت اللحن.