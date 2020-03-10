شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الوجه الآخر" قصة وبطولة ماجد المصرى ويظهر مهندسًا في 60 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم ماجد المصرى تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الوجه الآخر"، يوم 21 مارس الجارى الذى يعد قصته في الأساس، ويكتب له السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلى، ويخرجه سميح النقاش، حسبما أكد المصرى في تصريح لـ"الخليج 365"، ويظهر ماجد المصرى في أحداث المسلسل بشخصية مهندس، يدخل في عدة أزمات، أبرزها صراع على المال بطريقة غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور.

وسبق ونشر "اليوم السابع" القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، الذى يعد ثانٍ بطولات المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهم كالتالى: ماجد المصرى، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقى التعاقدات مع بعض الشباب.

ويغيب ماجد المصرى عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والمخرج إبراهيم فخر، بينما عرض له آخر أعماله "بحر" من 60 حلقة وخاض به أولى بطولاته في الدراما، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.