أغنية "سقف" لرامي جمال.. الراعي الرسمي لـ"سيتي" و"يونايتد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حققت أغنية "سقف" لرامي جمال نجاحًا كبيرًا، ما دفع صفحتي ناديي "مانشستر سيتي" و"مانشستر يونايتد" لاستخدام كلماتها لكن في حالتين مختلفتين.

ونشرت صفحة مانشستر يونايتد، صورا من الاحتفال بفوز الفريق في الدربي على مانشستر سيتي، وعلقت عليها: "سقف اوعى توقف، حالنا هذا الصباح".

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بينما قد شاركت من قبل الصفحة الرسمية لفريق مانشستر سيتى عبر موقع "تويتر" بجزء من كلمات أغنية "سقف" مع صورة المدير الفنى للفريق بيب جوارديولا، بعد تدهور بعض النتائج، قائلة: "ولو الظروف هتسخف، سقف سقف.. أوعى توقف".

أغنية "سقف" ضمن ألبوم "أنا لوحدى" ومن إنتاج شركة "نجوم ريكوردز"، ومن كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع توما، واستطاعت أن تتخطى حتى الآن 14 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وشارك في الكليب العديد من نجوم الفن والرياضة والمجتمع.

