"قريبًا".. خالد سليم ينشر بوستر أغنية "اللي فات مات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان خالد سليم بوستر أغنيته الجديدة "اللي فات مات"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "سليم" على البوستر: "اللي فات مات، قريبًا".

يذكر أن خالد سليم انتهى مؤخرًا من تصوير أغنيته "اللي فات مات" على طريقة الفيديو كليب، في العاصمة اللبنانية بيروت، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وميكس وماسترينج أحمد محروس.

وأحيا الفنان خالد سليم حفلًا غنائيًا في مدينة الإسكندرية، فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب.