بعد عرض الحلقة الأخيرة.. أحمد رزق يوجه الشكر للجمهور وصناع مسلسل "بخط الإيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه الفنان أحمد رزق رسالة شكر لفريق عمل مسلسل "بخط الإيد"، الذي يعرض حاليًا على شاشة "Dmc". ونشر "رزق" صورة مجمعة في إطار واحد من مشاهد العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "ِإنستجرام"، وعلق: " عايز أشكر كل الناس اللى اشتغلت معاهم فى المسلسل ده من الإنتاج للتأليف الإخراج والتصوير والممثلين والعمال وعايز أشكر الجمهور اللى استحملنا ٤٥ حلقة بصوابهم وأخطائهم ... اللهم لك الحمد والشكر". مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق، إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، محمد حاتم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.

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