شاهد.. “بطاطا بالكفتة” على طريقة رانيا يوسف

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:53 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف حلقة جديدة من برنامجها Rania’s Recipes والذي تبثه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدمت رانيا يوسف في هذه الحلقة طريقة تحضير “البطاطس بالكفتة” حيث ظهرت وهي تضع بالبطاطا والبندوة والفلفل ثم الكفتة في صينية قبل وضعها في الفرن.
وقد سخر البعض من طريقة طبخ رانيا يوسف حيث قال احدهم: “لا تعبتي فعلا يامدام رانيا في الطبخ ????????”.
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