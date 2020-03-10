كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:53 صباحاً - كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن مفاجأة سارة أعدها لها فريق عمل مسلسل “أسود فاتح” وذلك احتفالا بعيد ميلادها. فقد نشرت هيفاء وهبي مقاطع فيديو عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام ظهرت فيه لحظة دخولها موقع تصوير مسلسل “أسود فاتح” قبل أن يفاجئها العاملون بالبالونات والطبل واغنية “هابي بيرثداي”. فيما ظهرت هيفاء وهبي، في مقطع اخر، وهي ترقص على قرع الطبل بين البالونات معربة عن سعادتها بهذه المفاجأة. مسلسل “أسود فاتح” بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رقص هيفاء وهبي على قرع الطبل في عيد ميلادها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.