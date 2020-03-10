نادين نسيب نجيم غاضبة: “مش معقول وين وصلنا شو هل قلة الأخلاق”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:53 صباحاً - عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم غن غضبها من مستوى التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدة ما وصفته بـ “اللئم والجهل” المنتشر عبر كل الصفحات.

ونشرت نادين نسيب نجيم تغريدة قالت فيها: “شو في ناس بلا ذوق وبلا تربية على مواقع التواصل الاجتماعي مش معقول وين وصلنا شو هل قلة الأخلاق عم بحكي عن هل موضوع يلي صار يشمل كل الناس وكل الصفحات بتشوف تعليقات شي مقرف عم بطال كل حدا مش على ذوق الجاهل يلي ماسك التلفون وفي لئم وجهل فظيع مسيطر وبقوة ! وآسفاه”.

يذكر أن تغريدة نادين نسيب نجيم جاءت بعد يوم من كشفها، في تصريحات تليفزيونية لها بتليفزيون دبي في برنامج ” دبي كروز ” الذي تقدمه ” ميساء مغربي “، عن نيتها اعتزال الفن في وقت قريب وذلك بسبب رغبتها في العناية ورعاية أطفالها.