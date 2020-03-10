شاهد.. فلة الجزائرية تصرخ وتدعو على المتظاهرين بالاصابة بـ كورونا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 03:53 صباحاً - أثارت الفنانة “فلة الجزائرية” غضب الجزائريين بعد ظهورها في فيديو وهي تصرخ وتتمنى إصابة متظاهري الحراك بفيروس “كورونا”.
وتداول ناشطون مقطع فيديو لـ “فلة الجزائرية” بينما كانت تصرخ وتشتم بالحراك، وتتمنى أن يأتي مصاب بكورونا، ويبصق في تجمعاتهم؛ ليصيبهم جميعا بالفيروس.
غير ان فلة عادت وظهرت في فيديو اخر واعتذرت من الجزائريين مبررة صراخها وشتمها للحراك بأنه كان بسبب وضع نفسي صعب للغاية تمر به.
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